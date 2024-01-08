Хотіли силоміць змусити пройти ВЛК: у Тернополі судитимуть військкомів за тортури в ТЦК

За версією слідства, військкоми хотіли покарати мобілізованих за конфлікт із черговим, якого ті намагалися побити та обеззброїти.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо двох співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Тернополя. Їх звинувачують у тортурах над мобілізованими. Про це 8 січня повідомляє пресслужба ДБР.

За версією слідства, увечері 6 жовтня 2022 року в центрі Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого жителя для перевірки документів. З'ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоча і є громадянином України, вони запропонували йому пройти до військкомату. Після відмови чоловіка силоміць заштовхали в автомобіль, завдаючи при цьому ударів, і доставили в приміщення ТЦК.

У приміщенні військкомату солдат-гранатометник і командир відділення охорони завдали тілесних ушкоджень місцевому жителю та ще одному мобілізованому, який перебував у ТЦК. Один із потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший — легкі.

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"Встановлено, що таким чином працівники ТЦК хотіли силоміць змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт із черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю", — йдеться в повідомленні ДБР.

Солдата-гранатометника звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, катуванні та умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Командира відділення охорони — у катуванні та нанесенні легких тілесних ушкоджень.

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи — нічний домашній арешт і відсторонив від займаних посад. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 січня полковник ЗСУ Анатолій Штефан назвав опубліковані відомості про загибель чоловіка в ТЦК після затримання в Білій Церкві фейком.

Раніше, 6 січня, жінка, чоловіка якої нібито представники ТЦК викрали на блокпосту в Закарпатській області, заявила, що не так зрозуміла ситуацію.