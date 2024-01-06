Їхав із дружиною та дитиною: на Закарпатті чоловіка на блокпосту затримали співробітники ТЦК, — нардеп

За словами парламентарія Георгія Мазурашу, посеред ночі люди у військовій формі нібито силою змусили чоловіка пройти в ТЦК, після чого його ніхто не бачив. На блокпосту залишилися дружина і дитина, яким довелося шукати ночівлю.

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У Закарпатській області на блокпосту невідомі люди у військовій формі затримали чоловіка, який їхав у машині з дружиною та дитиною. Про це повідомив народний депутат від політичної партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу на своїй Facebook-сторінці.

За словами нардепа, чоловіка нібито зупинили на блокпосту, а потім "у жорсткій формі погрозами змусили поїхати" в територіальний центр комплектування.

При цьому в салоні машини залишилися дружина з дитиною, якій лише кілька років. У ТЦК чоловікові сказали, що він отримає повістку до свого ТЦК у Дніпрі й буде відпущений. Однак після цього чоловік зник.

"Сказали оформлять повістку в його ТЦК (Дніпро) і відпустять. Обдурили. Насправді після цього він "зник". Телефон забрали, напевно (за крадіжки людей і незаконне відібрання речей та утримання нікого ж не покарали, а значить система каже "можна" займатися беззаконням", — написав нардеп.

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Дружина чоловіка залишилася на блокпосту з дитиною і чекала на чоловіка. Однак він не повернувся, і жінка з дитиною були змушені шукати вночі, де переночувати, бо жінка була не в змозі керувати авто через стрес.

Мазурашу стверджує, що Поліція порадила жінці не писати заяву про викрадення чоловіка, мовляв, марно витратять час.

Нагадаємо, батька восьми дітей з Одеси не випустили з України на кордоні з Молдовою через одне "неточне" слово в документі ТЦК.

Раніше повідомлялося, що житель міста Ізмаїл уникнув мобілізації в "оригінальний" спосіб". Він погрожував працівникам ТЦК застосувати газовий балончик.