Ехал с женой и ребенком: на Закарпатье мужчину на блокпосту задержали сотрудники ТЦК, — нардеп

По словам парламентария Георгия Мазурашу, посреди ночи люди в военной форме якобы силой заставили мужчину пройти в ТЦК, после чего его никто не видел. На блокпосту остались жена и ребенок, которым пришлось искать ночлег.

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В Закарпатской области на блокпосту неизвестные люди в военной форме задержали мужчину, который ехал в машине с женой и ребенком. Об этом сообщил народный депутат от политической партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу на своей Facebook-странице.

По словам нардепа, мужчину якобы остановили на блокпосту, а затем "в жесткой форме угрозами заставили поехать" в территориальный центр комплектования.

При этом в салоне машины остались жена с ребенком, которому всего несколько лет. В ТЦК мужчине сказали, что он получит повестку в свой ТЦК в Днепре и будет отпущен. Однако после этого мужчина пропал.

"Сказали оформят повестку в его ТЦК (Днепр) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он "исчез". Телефон забрали, наверное (за кражи людей и незаконный отбор вещей и содержание никого же не наказали, а значит система говорит "можно" заниматься беззаконием", — написал нардеп.

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Жена мужчины осталась на блокпосту с ребенком и ждала мужа. Однако он не вернулся, и женщина с ребенком были вынуждены искать ночью, где переночевать, так женщина была не в состоянии управлять авто из-за стресса.

Мазурашу утверждает, что Полиция посоветовала женщине не писать заявление о похищении мужа, мол, напрасно потратят время.

Напомним, отца восьми детей из Одессы не выпустили из Украины на границе с Молдовой из-за одного "неточного" слова в документе ТЦК.

Ранее сообщалось, что житель города Измаил избежал мобилизации "оригинальным" способом". Он угрожал работникам ТЦК применить газовый баллончик.