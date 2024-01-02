"Не подходите ко мне": в Одесской области мужчина избежал мобилизации, — соцсети (видео)

На видео мужчина предупредил сотрудников в военной форме, что собирается применить газовый баллончик.

Related video

В городе Измаил Одесской области местный житель избежал разговора с якобы представителями территориального центра комплектования (ТЦК) и снимал происходящее на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал "Х**вая Одесса".

Видео начинается с того, что к мужчине на улице подходят люди в военной форме, которые вышли из белой машины. Мужчина сразу же предупредил их, чтобы они к нему не подходили.

"Доброе утро, даже не вздумайте подходить", — говорит голос за кадром.

Важно

Пограничники могут требовать у многодетных мужчин справку от ТЦК, – ГПСУ

Один из сотрудников в форме достал документы, однако мужчина заявил, что ничего не хочет знать и повторил просьбу не подходить. Также он угрожал применить газовый баллончик против предполагаемых представителей ТЦК.

Сотрудники сначала все же пытались подойти к гражданину, однако через какое-то время развернулись и ушли обратно к машине, на которой приехали.

Напомним, в Тернополе мужчина пытался избежать мобилизации. Для этого он показал фальшивые документы сотрудникам ТЦК.