"Не підходьте до мене": на Одещині чоловік уникнув мобілізації, — соцмережі (відео)

На відео чоловік попередив співробітників у військовій формі, що збирається застосувати газовий балончик.

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У місті Ізмаїл Одеської області місцевий житель уникнув розмови з нібито представниками територіального центру комплектування (ТЦК) і знімав те, що відбувається, на відео. Відповідний запис опублікував Telegram-канал "Х**вая Одесса".

Відео починається з того, що до чоловіка на вулиці підходять люди у військовій формі, які вийшли з білої машини. Чоловік одразу ж попередив їх, щоб вони до нього не підходили.

"Доброго ранку, навіть не здумайте підходити", — каже голос за кадром.

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Один зі співробітників у формі дістав документи, проте чоловік заявив, що нічого не хоче знати і повторив прохання не підходити. Також він погрожував застосувати газовий балончик проти ймовірних представників ТЦК.

Співробітники спочатку все ж таки намагалися підійти до громадянина, однак через якийсь час розвернулися і пішли назад до машини, на якій приїхали.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік намагався уникнути мобілізації. Для цього він показав фальшиві документи співробітникам ТЦК.