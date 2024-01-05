Батька восьми дітей не випустили з України через одне слово в документі з ТЦК (фото)

За інформацією дружини Ірини Семкіної-Мецкер, чоловіка зняли з військового обліку ще 19 років тому. Після інциденту сім'я вирушила до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, однак там відмовилися щось виправляти.

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Батька восьми дітей з Одеси не випустили з України на кордоні із Молдовою через одне "неточне" слово у документі ТЦК. Про це розповіла дружина багатодітного чоловіка, активістка, фотокореспондентка Ірина Семкіна-Мецкер у Facebook.

За її словами, випадок стався напередодні Нового року, 31 грудня, попри те, що чоловіка зняли з військового обліку ще 19 років тому.

"Мій чоловік віз жінку на пропускний пункт Паланка (кордон з Молдовою. – Ред.), і його не випустили! …Він 2004 року був списаний із строкової служби за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку, 2020-го його викликали повісткою, він прийшов, його знову зняли з обліку та поставили другу печатку", — написала Семкіна-Мецкер.

Батька восьми дітей не випустили з України через одне слово в документі з ТЦК

Крім того, активістка додала, що її чоловік — єдиний годувальник у своїх чотирьох дітей, оскільки їхня мати померла. Загалом, за інформацією у дописі, він має вісім неповнолітніх дітей.

Багатодітного батька не випустили за кордон

Прикордонники послалися на неточність у документі з ТЦК

Однак на кордоні чоловіку відмовили у виїзді, посилаючись на неточність у документі з військкомату, де замість "знято з обліку" необхідно було написати "виключено з обліку".

Після інциденту сім'я вирушила до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проте там, як запевняє Семкіна-Мецкер, відмовилися щось виправляти.

"Прийшли у військкомат, і нам сказали, що, якщо його знято з обліку, то він взагалі жодного відношення до них не має і жодних виправлень вони робити не будуть, звичайно ж, косять на прикордонників і розповідають, що це вони створюють такі проблеми за власним бажанням, замкнене коло", — йдеться у повідомленні.

Батька восьми дітей "виключили" з військового обліку

У пʼятницю, 5 січня, Семкіна-Мецкер повідомила, що багатодітного батькам все ж вдалося "виключити" із військового обліку.

"Ми "виключити" з військового обліку та вільно можемо їздити куди хочемо! Відстоюйте свої права, дорогі друзі", — наголошує жінка.

Батька восьми дітей не випустили з України через одне слово в документі з ТЦК

На момент публікації матеріалу пресслужба Одеського обласного ТЦК не коментувала ситуацію з багатодітним батьком.

Нагадаємо, раніше Фокус з посиланням на вирок Березнівського районного суду Рівненщини повідомив, що у Рівненській області чоловік написав письмову відмову від повістки в приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Не бажання мобілізуватися військовозобов’язаний пояснив необхідністю піклуватися про сім’ю та проблемами зі здоров’ям.

Раніше мешканець міста Ізмаїл знайшов оригінальний спосіб уникнути мобілізації. Він погрожував працівникам ТЦК застосувати газовий балончик.