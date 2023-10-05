"Гід" за 11 тисяч доларів: сирієць організував переправу ухилянтів до Румунії (фото, відео)

Переміщення осіб відбувалося через так звану "зеленку" на кордоні з Молдовою. Саме на межі з Україною порушника затримали під час отримання коштів.

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Прикордонники викрили масштабну "схему" незаконного виїзду українських чоловіків через Молдову до Румунії, яку організував громадянин Сирії. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Іноземець підшукував охочих покинути межі нашої країни серед кола своїх знайомих. Він ще до повномасштабної війни прибув в Україну з метою навчання. Чоловік для ефективнішого функціонування свого "бізнесу" долучив спільника. Той надавав консультації українським чоловікам з відповідними деталями для подальшої легалізації в одній з країн Євросоюзу.

Порушник виконував функції "гіда до кордону". Правоохоронці затримали сирійця на гарячому біля кордону під час отримання коштів від клієнта за послугу. Переміщення осіб відбувалося через так звану "зеленку" на кордоні з Молдовою. Вартість такого трансферу коштувала 11 тисяч доларів.

Співробітники правоохоронних структур оголосили йому підозру. Порушника звинуватили у незаконному переправленні людей через державний кордон України.

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Нагадаємо, у вересні на Закарпатті затримали організаторів утечі чоловіків, які намагалися уникнути служби в українських військах. Військовозобов'язаних за понад $8 тис. переправляли через Тису. За домовленістю, кошти вони планували надати після потрапляння на територію Румунії.

На Київщині 29 серпня викрили хабарників з ТЦК та ВЛК, які отримали від ухилянтів 10 млн грн. Група спільників допомагала чоловікам незаконно зніматись з військового обліку. Слідству відомо про як мінімум 50 осіб, які все є вирішили скористатись "послугами" злочинного угрупування.