На Київщині викрили хабарників з ТЦК та ВЛК, які отримали від ухилянтів 10 млн грн (фото)

Група спільників допомагала чоловікам незаконно зніматись з військового обліку. Правоохоронці виявили мінімум 50 осіб, з яких отримали фігуранти отримали близько 10 млн грн.

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У СБУ повідомили про викриття групи зловмисників, які допомагали знятись з військового обліку придатним до служби чоловікам. Серед членів групи — районний військком та голова лікарської комісії. Спільники встигли "заробити" 10 млн грн. Про це розповіла пресслужба відомства.

Згідно з даними розслідування, злочинна група діяла в одному з районів на Київщина і складалась з п'яти осіб. Серед них — районний військком, голова військово-лікарської комісії, ексвійськовий та його син. Суть оборудки полягала у тому, що бажаючим уникнути мобілізації видавали довідки по поганий стан здоров'я. Завдяки цим довідкам їх знімали з обліку як непридатних до служби.

Слідству відомо про як мінімум 50 осіб, які скористались "послугами" злочинного угрупування. З кожного вимагали по 7 тис. дол. Сумарно встигли отримати близько 10 млн грн, вказують силовики.

Схема працювала наступним чином:

ексвійськовий та його син долучались до пошуку клієнтів та передавали гроші;

голова військово-лікарської комісії власноручно оформлювала довідки про непридатність за станом здоров'я, при цьому комісію чоловіки не приходили;

Довідка ВЛК Фото: Пресслужба СБУ

працівники військкомату на підставі фальшивих довідок виключали клієнтів з військового обліку — СБУ оприлюднило приклад тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, який виписувався ухилянтам.

Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного

Пресслужба відомства також опублікувала кілька світлин, зроблених під час слідчих дій. На світлинах — підозрювані, яких опитують на їхніх робочих місцях, а також розкладені 4 тис. дол., які вони мали отримати, якби не СБУ.

Справа про корупцію - хабар у доларах Справа про корупцію - візит до фігуранта Справа про корупцію - робота СБУ Справа про корупцію - голова ВЛК Справа про корупцію - один з фігурантів Справа про корупцію - СБУ та підозрюваний

Члени угрупування отримали підозри у вчиненні злочину за кількома статтями Кримінального кодексу:

голова ВЛК — за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправляння через кордон) та ч. 2 ст. 366 (службова підробка);

працівника ТЦК та СП — за ст. 332.

На завершення пресслужба зазначила, що підозрювані можуть опинитись за ґратами на 9 років. Між тим слідство триває — з'ясовують деталі оборудки.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський розпорядився звільнити очільників обласних ТЦК та СП, оскільки правоохоронці повідомляли про масштабну корупцію у сфері мобілізації. Незабаром після того стало відомо про перші кроки у реформі військкоматів — ввели електронний документообіг.