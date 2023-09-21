"Незручна" поїздка за $5 тисяч: ухилянти-"мандрівники" програли в хованки ДПСУ (відео)

Шестеро чоловіків знайшли через соцмережі "перевізників", які обіцяли допомогти у виїзді за 4-5 тисяч доларів. Обіцяна поїздка в Молдову закінчилась завчасно — знайомством з правоохоронцями.

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В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація населення. Державна прикордонна служба (ДПСУ) викрила цілу групу чоловіків, які спробували нелегально виїхати за кордон. Деталями 21 вересня поділилась пресслужба відомства.

"Нелегальних мандрівників" виявили у причепі вантажівки. Це сталося, коли прикордонники оглядали машину на транзитній ділянці дороги "Маяки – Удобне". Шестеро чоловіків намагались незаконно виїхати в Молдову.

Як з’ясувала ДПСУ, "перевізників" ухилянти знайшли через закритий телеграм-канал. Вони приїхали в Одесу, де їх зустріли та сховали у причепі. Організатор супроводжував "клієнтів" на автівці.

"Попри "незручності" така поїздка коштувала 4–5 тисяч доларів", — проінформували у відомстві.

Нагадаємо, 4 вересня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники щодня затримують на кордоні до 30 порушників. Він підкреслив, що насамперед йдеться про чоловіків віком 18-60 років.

Раніше, 1 вересня, ДПСУ викрили групу чоловіків, яка намагалась виїхати на машині до Молдови. Прикордонники помітили та зупинили автомобіль завдяки безпілотнику.

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