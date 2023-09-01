Заплатили по $4500: безпілотник завадив ухилянтам виїхати з України (відео)

Прикордонники помітили з повітря та затримали групу з чотирьох чоловіків, які хотіли покинути Україну, одному з них загрожує кримінальна відповідальність.

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Українські прикордонники за допомогою безпілотника змогли вчасно помітити автомобіль і завадити чоловікам нелегально виїхати в Молдову. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України в п'ятницю, 1 вересня.

Безпілотний літальний апарат допоміг прикордонникам вирахувати автомобіль, у якому троє чоловіків разом із водієм намагалися виїхати в Молдову. За допомогою дрона прикордонники змогли оперативно виїхати навперейми світло-зеленому легковому автомобілю та змусити його зупинитися.

За кермом транспортного засобу опинилися мешканець Одеської області і троє пасажирів із речами, які намагалися втекти від призову та нелегально виїхати.

"Перетин кордону, на який успішно розраховували чоловіки, коштував кожному з них $4500. У підсумку: "туристам" — адмінпротокол, а організатору загрожує кримінальна відповідальність", — уточнили прикордонники.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо про те, що на Закарпатті судитимуть організаторів виїзду з України ухилянтів. У Нацполіції зазначили, що один із обвинувачених уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців: торік його затримували за такий самий злочин. Тоді йому допомагав син і співробітниця ВЛК. Наразі вказану справу розглядає суд. Цю організовану групу звинувачують у причетності до незаконного переправлення за кордон понад 20 осіб.

А дещо раніше прикордонники врятували ухилянта, який заблукав у лісі. Чоловік намагався незаконно перетнути кордон із Румунією, але заблукав: пройшов у протилежному напрямку 15 км.