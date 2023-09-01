Заплатили по $4500: беспилотник помешал "уклонистам" выехать из Украины (видео)

Пограничники заметили с воздуха и задержали группу из четырех мужчин, которые хотели покинуть Украину, одному из них грозит уголовная ответственность.

Related video

Украинские пограничники с помощью беспилотника смогли вовремя заметить автомобиль и помешать мужчинам нелегально выехать в Молдову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 1 сентября.

Беспилотный летательный аппарат помог пограничникам вычислить автомобиль, в котором трое мужчин вместе с водителем пытались уехать в Молдову. С помощью дрона пограничники смогли оперативно выехать наперерез светло-зеленому легковому автомобилю и заставить его остановиться.

За рулем транспортного средства оказались житель Одесской области и трое пассажиров с вещами, которые пытались скрыться от призыва и нелегально выехать.

"Пересечение границы, на которое успешно рассчитывали мужчины, стоило каждому из них $4500. В итоге: "туристам" — админпротокол, а организатору грозит уголовная ответственность", — уточнили пограничники.

Напомним, в конце августа стало известно о том, что на Закарпатье будут судить организаторов выезда из Украины уклонистов. В Нацполиции отметили, что один из обвиняемых уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей в прошлом году его задерживали за такое же преступление. Тогда ему помогал сын и сотрудница ВЛК. Сейчас указанное дело рассматривает суд. Данную организованную группу обвиняют в причастности к незаконной переправке за границу более 20 человек.

А несколько ранее пограничники спасли уклониста, который заблудился в лесу. Мужчина пытался незаконно пересечь границу с Румынией, но заблудился: прошел в противоположном направлении 15 км.