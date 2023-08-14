Замерз и приболел: пограничники спасли уклониста, который заблудился в лесу (фото)

Мужчина пытался незаконно пересечь границу с Румынией, но заблудился: прошел в противоположном направлении 15 км.

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В ГПСУ сообщили о спасении гражданина, который пытался незаконно пересечь границу и заблудился в лесу. О деталях происшествия, которое произошло в Черновицкой области на границе с Румынией, рассказала пресс-служба ведомства.

Пограничники узнали о попытке незаконного пересечения границы от работников ГСЧС, говорится в сообщении пресс-службы. В частности, 13 августа на "Горячую линию" спасателей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он заблудился в лесу и у него "поднялось давление". После этого работники отдела пограничной службы "Фальков" отправились на поиски мужчины.

Поиски продолжались полтора часа и в конце гражданина нашли посреди леса, который простирается на границе между Румынией и Украиной в Черновицкой области. Гражданина согрели, напоили, померили давление и расспросили, как он оказался в такой ситуации.

Как выяснилось, мужчина — 32-летний житель Запорожской области. Похоже, он решил незаконно пересечь границу, возможно, избегая мобилизации в ряды ВСУ. Маршрут выбрал сложный и извилистый, поэтому фигурант просто заблудился в лесу. Об этом свидетельствует то, что он двигался не в направлении границы, а в противоположную сторону — его нашли на расстоянии 15 км от желанной цели.

Мужчине оказали медицинскую помощь и доставили к врачам, рассказала пресс-служба пограничников. Впереди его ждет административная ответственность по ст. 204-1 КУоАП. За попытку незаконного пересечения границы — штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или административный арест на 15 суток.

ГПСУ опубликовали фотографии, сделанные во время розыска потенциального нарушителя границы. На фотографиях мужчину сначала обогревают и оказывают помощь, затем — под руки отводят к авто.

Уклонист от мобилизации — спасение работниками ГПСУ Уклонист от мобилизации с пограничниками Фото: ГПСУ

Отметим, село Фальков, из которого вызвали пограничников для спасения мужчины, расположенное в 3 км от границы с Румынией. Вокруг — сплошные леса, в которых беглец от мобилизации прошел лишних 15 км, но где его все же нашли и спасли жизнь.

Граница Украины с Румынией — ГПСУ Фото: ГПСУ

Напоминаем, в украинском законодательстве описаны условия, при которых мужчину могут не мобилизовать в армию. Среди причин — бронирование и непригодность по здоровью или возрасту.

Тем временем в Верховной Раде начали работать над мерами очистки ТЦК и СП, которые занимаются мобилизационными мероприятиями. В частности, обратили внимание на то, что военкоматы не проверяли во время войны, хотя о нарушениях сообщали в правоохранительные органы.