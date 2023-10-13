Катували мобілізованих: тернопільський суд відправив співробітників ТЦК під домашній арешт

За даними слідства співробітники ТЦК незаконно затримували цивільних осіб і "заподіяли їм фізичні страждання".

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Тернопільський суд обрав запобіжні заходи двом працівникам міського ТЦК і СП, підозрюваним у катуванні мобілізованих. Згідно з ухвалою суду, підозрюваних — командира і солдата-гранатометника відділу охорони ТЦК — відсторонено від займаних посад і вони перебуватимуть під нічним домашнім арештом. Про це в п'ятницю, 13 жовтня, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Днем раніше ДБР повідомило про підозру фігурантам справи. Солдат також підозрюється в "незаконному позбавленні волі людини за попередньою змовою з групою осіб, що супроводжувалося спричиненням фізичних страждань" (ч. 2 ст. 146 КК України). Імен підозрюваних у пресслужбі ДБР не назвали.

Процесуальне керівництво слідчим процесом здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура в галузі оборони Західного регіону.

Побиття мобілізованих у Тернопільському ТЦК

Згідно з матеріалами слідства, у п'ятницю, 6 жовтня, рядовий співробітник відділу охорони Тернопільського ТЦК, застосовуючи фізичну силу, затримав і доправив до військкомату місцевого жителя. Деякий час по тому він разом зі своїм начальником побив цю затриману особу та ще одного мобілізованого, який перебував у приміщенні ТЦК.

За тим, що відбувається, спостерігало ще щонайменше троє людей, які не намагалися втрутитися і зупинити знущання. Про цих свідків інциденту ДБР у своєму повідомленні не згадує. Відео побиття потрапило в соцмережі.

Побиття мобілізованих у Тернопільському ТЦК

Керівництво Тернопільського ТЦК призначило службову перевірку і пообіцяло "вжити відповідних заходів". При цьому у військкоматі не виключили, що причиною "конфлікту" стали "словесні образи і зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК".

Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав співробітників ТЦК до "коректного ставлення до мобілізованих", а місцевих мешканців попросив повідомляти до військової прокуратури та поліції інформацію про неналежне або жорстоке ставлення під час проведення мобілізаційних заходів.

Тернопільська спеціалізована прокуратура Західного регіону відкрила кримінальне провадження за фактом побиття громадян співробітниками ТЦК, попередньо кваліфікувавши їхні дії як "перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану" (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Нагадаємо, офіцеру ЗСУ, який у червні побив солдата у Львівській області, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше Фокус писав, що у Львівській області у військкоматі побили чоловіка з Харкова. Чоловік у військовій формі нібито погрожував пістолетом цивільному і обіцяв, що його "кинуть у багажник і закопають".