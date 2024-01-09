У Раді зареєстрували 5 версій законопроєкту про мобілізацію: коли ухвалять остаточне рішення

На 10:00 9 січня було призначено засідання профільного Комітету Ради, де народні депутати мали ухвалити рішення щодо законопроєкту, який передбачає посилення мобілізації в Україні.

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У Верховній Раді Україні зареєстрували п'ять різних версій законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Станом на ранок вже в Раді 5-ть версій законопроєкту про мобілізацію (урядовий і 4-и альтернативних)", — сказав Ярослав Железняк.

Народний депутат зазначив, що у вівторок 9 січня закінчився строк подачі альтернативних законопроєктів. Зі слів Железняка, згідно з Регламентом, відсьогодні можна починати розглядати закон, як мінімум на рівні комітету.

Крім цього, на 10:00 було призначено засідання профільного Комітету Верховної Ради з питань оборони, де мали ухвалити остаточне рішення щодо законопроєкту, який передбачає посилення мобілізації. Железняк зазначає, що його колеги по парламенту досі не знають, яким саме буде рішення щодо документа.

Нагадаємо, 8 січня голова комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради, народна депутатка Анастасія Радіна заявила, що в законопроєкті про мобілізацію виявили низку норм, що можуть спричинити корупційні ризики. На думку комітету, існує декілька пунктів у проєкті закону, які варто вдосконалити.

Того ж дня голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що Рада розглядала три варіанти щодо того, що робити урядовим із законопроєктом про мобілізацію. З його слів, є спірні механізми, які внесли Міноборони та Генштаб.