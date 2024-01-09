В Раде зарегистрировали 5 версий законопроекта о мобилизации: когда примут окончательное решение

На 10:00 9 января было назначено заседание профильного Комитета Рады, где народные депутаты должны были принять решение по законопроекту, который предусматривает усиление мобилизации в Украине.

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали пять разных версий законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

"По состоянию на утро уже в Раде 5-ть версий законопроекта о мобилизации (правительственный и 4-е альтернативных)", — сказал Ярослав Железняк.

Народный депутат отметил, что во вторник 9 января истек срок подачи альтернативных законопроектов. По словам Железняка, согласно Регламенту, с сегодняшнего дня можно начинать рассматривать закон, как минимум на уровне комитета.

Кроме этого, на 10:00 было назначено заседание профильного Комитета Верховной Рады по вопросам обороны, где должны были принять окончательное решение по законопроекту, который предусматривает усиление мобилизации. Железняк отмечает, что его коллеги по парламенту до сих пор не знают, каким именно будет решение по документу.

Напомним, 8 января председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады, народный депутат Анастасия Радина заявила, что в законопроекте о мобилизации обнаружили ряд норм, которые могут повлечь коррупционные риски. По мнению комитета, существует несколько пунктов в проекте закона, которые следует усовершенствовать.

В тот же день председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Рада рассматривала три варианта относительно того, что делать правительственным с законопроектом о мобилизации. По его словам, есть спорные механизмы, которые внесли Минобороны и Генштаб.