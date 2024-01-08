"Без коррупционных дыр": в Раде рассказали, как изменят законопроект о мобилизации

По словам главы антимонопольного комитета ВР Анастасии Радиной, мобилизацию необходимо сделать предсказуемой и без возможностей для произвола.

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Комитет по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Украины сделал заключение на правительственный законопроект о мобилизации и обнаружил в нем ряд норм, которые могут повлечь коррупционные риски. Об этом сообщила председатель комитета, народный депутат Анастасия Радина на своей Faccebook-странице.

Минобороны согласилось с замечаниями, поэтому профильные комитеты уже работают над изменением процедур и подходов.

"Решение комитета не означает, что члены комитета выступают против усовершенствования процедуры мобилизации. Наоборот. Мобилизация должна быть справедливая, предсказуемая — и без коррупционных дыр", — отметила Радина.

Вот то, что по мнению антикоррупционного комитета нужно усовершенствовать в законопроекте:

Не возлагать на органы местного самоуправления обязанность "обеспечить прибытие" военнообязанных в ТЦК. По мнению комитета, это может привести к произволу со стороны органов местного самоуправления, которые не могут применять принуждение. Установление четких сроков и условий для возможности включения военнообязанных в реестр должников соответствующим ТЦК. Руководителям ТЦК необходимо исключить возможность немедленного включения лиц в реестр следующего дня после невыполнения обязанности (учитывая возможные уважительные причины), предотвращая длительное игнорирование ситуации. Ликвидация возможности районных и городских комиссий по направлению на военную службу и комиссий высшего уровня произвольно предоставлять отсрочки от базовой военной службы (не связанной с мобилизацией).

Как отметила Радина, также необходимо пересмотреть процессы противодействия коррупции в военно-медицинских и медико-социальных экспертных комиссиях, а также процедуры подтверждения оснований для отсрочки от мобилизации.

Нардеп добавила, что антикоррупционный комитет рассматривает все законопроекты на этапе первого чтения на предмет коррупционных рисков.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Комитет по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Украины признал законопроект о мобилизации таким, который содержит коррупционные риски. Также, по информации парламентария, комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов не поддержал принятие законопроекта о мобилизации №10378 в нынешнем виде.

Законопроект о мобилизации — что надо знать

В связи с необходимостью усиления мобилизационных мер в Украине, 25 декабря 2023 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о мобилизации, предусматривающий более строгие требования к учету и мобилизации граждан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее высказал опасения о нарушении прав украинцев данным законопроектом, и заявил, что в связи с этим планируется его доработка.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что оригинальный вариант законопроекта о мобилизации не будет выноситься на рассмотрение Верховной Радой.