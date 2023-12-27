"Права не могут быть ограничены бесконечно": Лубинец раскритиковал законопроект о мобилизации

Омбудсмен обратил внимание на то, что в документе говорится о запрете на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

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Некоторые положения нового законопроекта правительства по мобилизации и военной службе ограничивают права граждан Украины и нарушают принципы Конституции. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона в среду, 27 декабря.

"В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, которые противоречат Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне", — подчеркнул он.

Омбудсмен обратил внимание на то, что в документе говорится о запрете на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств. По его словам, Украина не может ограничивать граждан в пользовании собственным имуществом.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это прямо будет противоречить Конституции", — пояснил Лубинец.

Также он добавил, что в Украине есть нормы по ограничению прав на период действия военного положения, однако "эти права не могут быть ограничены бесконечно", иначе Украина рискует дойти до похожего с Российской Федерацией "состояния" и превратить Конституцию в "бумажку".

Напомним, что Фокус писал, что новый законопроект о мобилизации меняет подход к выдаче повесток, а также автоматически делает уклонистами всех военнообязанных, кто вовремя не явится в ТЦК обновить данные. Таким гражданам хотят блокировать банковские счета и лишать водительских прав.

Ранее сообщалось, что для усиления мобилизации, по словам президента Украины, нужно 500 млрд грн. Такая сумма нужна, чтобы призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек, о чем просят в Генштабе.