Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів про варіанти та спірні питання (відео)

За словами голови комітету ВР з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, наразі очікується фінальна таблиця змін, про які говорили на засіданнях комітету. Після цього стане зрозуміло, що далі робити із законопроєктом.

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У Верховній Раді розглядають три варіанти того, що робити урядовим із проєктом закону про мобілізацію. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва в ефірі телемарафону.

Він сказав, що деякі механізми, які внесли Міністерство оборони та Генеральний штаб, є спірними. У відомстві чути позицію комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а тому готові вносити зміни в документ.

Чернєв також сказав, що наразі очікується фінальна таблиця змін, про які говорили на засіданнях комітету. Після цього стане зрозуміло, що далі робити із законопроєктом. Усі варіантів три:

рекомендація для розгляду народними депутатами в першому читанні, але з рекомендаціями комітету, які будуть в основі документа;

доопрацювання законопроєкту в комітеті та подальше винесення на розгляд у Раду;

відправлення назад Міністерству оборони для доопрацювання.

За словами Чернєва, вже завтра-післязавтра рішення буде ухвалено.

Щодо спірних питань, то, як сказав народний депутат, одне з них — чоловікові за кордоном. Поки що очікується позиція Міністерства закордонних справ, адже воно відповідає за цю ініціативу.

Крім того, як сказав Чернєв, економічні обмеження для українців — теж спірне питання. Так, необхідне обґрунтування від Міністерства економіки, адже люди можуть піти "в тінь". А це може призвести до серйозних проблем.

Чернєв сказав, що ще одне спірне питання — демобілізація для тих, хто служив у тилу і був "на нулі". Потрібно, щоб для військових, які перебували на передовій, була можливість вирушити додому раніше, ніж через 36 місяців.

Також Чернєв сказав, що лотереї для призову на військову службу не буде.

"Не буде мобілізації жінок, не буде майнового цензу, фактично це антиконституційно, не повинно такого бути. Антиконституційних позицій не буде", — наголосив Чернєв.

Він зазначив, що про фінал можна буде сказати тільки після другого читання в парламенті.

Єгор Чернєв про законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що народна депутатка і голова антимонопольного комітету Анастасія Радіна також розповідала, як змінять законопроєкт про мобілізацію. За її словами, мобілізацію необхідно зробити передбачуваною і без можливостей для свавілля. Вона зазначила, що Міноборони погодилося із зауваженнями, тому профільні комітети вже працюють над зміною процедур і підходів.