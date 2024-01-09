"Не треба залякувати": військовий запропонував спосіб, як мотивувати людей вступати до ЗСУ (відео)

За словами офіцера Дмитра Андрющенка, перед відправленням на фронт треба підготувати людину, запитати, де вона себе бачить у війську, а вже потім надати їй кваліфіковану військову професію відповідно до її навичок.

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Успішне залучення до війська громадян, які ухиляються від мобілізації, може бути досягнуто шляхом надання якісних роз'яснень і врахування їхніх професійних навичок. Про це повідомив офіцер управління 12 бригади Національної гвардії України Дмитро Андрющенко з позивним "Дипломат" в інтерв'ю виданню ТСН.

"Якщо ви хочете, щоб люди від вас не тікали, пояснюйте людям, що ви хочете до них донести. Робіть заяви, зокрема громадські, пишіть про це у своїх Telegram-каналах або на офіційних сайтах. Пояснюйте, що це не означає, що ви схопите людину й одразу її голу, босу та без навичок закинете в окоп", — сказав він.

Згідно з висловлюванням Андрющенка, створення ефективної професійної армії, здатної успішно виконувати бойові завдання, потребує попередньої підготовки особистості. Необхідно з'ясувати, де людина бачить себе в збройних силах, а потім надати їй відповідну військову спеціальність, враховуючи її професійні навички.

"Не треба людей зашугувати, залякувати або кидати їх без досвіду кудись. Розмовляйте, тренуйте, готуйте, і тоді ви матимете якісний особовий склад", — додав Андрющенко.

Також "Дипломат" наголосив, що важливо, аби чоловіки усвідомили, що рано чи пізно багатьом із них доведеться взяти участь у захисті нашої Батьківщини. Тому необхідно бути готовими до цього виклику.

Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що артилерист із "Вовків Да Вінчі" висловився про мобілізацію в Україні та попередив про небезпеку. За словами воїна, мобілізація дуже потрібна, бо бійців стає менше, і тих людей, які є зараз на фронті, потрібно замінювати. Через кілька місяців вони повернуться в армію. Однак їм потрібен відпочинок.

Водночас у НБУ заявили, що готові взяти участь в обговоренні законопроєкту про мобілізацію в Україні. 25 грудня Уряд України подав до парламенту законодавчі правки з питань мобілізації та проходження військової служби.