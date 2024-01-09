"Не надо запугивать": военный предложил способ, как мотивировать людей вступать в ВСУ (видео)

По словам офицера Дмитрия Андрющенко, перед отправкой на фронт надо подготовить человека, спросить, где он себя видит в войске, а уже потом предоставить ему квалифицированную военную профессию согласно его навыкам.

Related video

Успешное привлечение в армию граждан, уклоняющихся от мобилизации, может быть достигнуто путем предоставления качественных разъяснений и учета их профессиональных навыков. Об этом сообщил офицер управления 12 бригады Национальной гвардии Украины Дмитрий Андрющенко с позывным "Дипломат" в интервью изданию ТСН.

"Если вы хотите, чтобы люди от вас не бегали, объясняйте людям, что вы хотите до них донести. Делайте заявления, в том числе общественные, пишите об этом в своих Telegram-каналах или на официальных сайтах. Объясняйте, что это не значит, что вы схватите человека и сразу его голого, босого и без навыков закинете в окоп", — сказал он.

Согласно высказыванию Андрющенко, создание эффективной профессиональной армии, способной успешно выполнять боевые задачи, требует предварительной подготовки личности. Необходимо выяснить, где человек видит себя в вооруженных силах, а затем предоставить ему соответствующую военную специальность, учитывая его профессиональные навыки.

"Не надо людей зашугивать, запугивать или бросать их без опыта куда-то. Разговаривайте, тренируйте, готовьте и тогда вы будете иметь качественный личный состав", — добавил Андрющенко.

Также "Дипломат" подчеркнул, что важно, чтобы мужчины осознали, что рано или поздно многим из них придется принять участие в защите нашей Родины. Поэтому необходимо быть готовыми к этому вызову.

Напомним, 7 января сообщалось, что артиллерист из "Волков Да Винчи" высказался о мобилизации в Украине и предупредил об опасности. По словам воина, мобилизация очень нужна, потому что бойцов становится меньше и тех людей, которые есть сейчас на фронте, нужно заменять. Через несколько месяцев они вернутся в армию. Однако им нужен отдых.

Между тем в НБУ заявили, что готовы принять участие в обсуждении законопроекта о мобилизации в Украине . 25 декабря Правительство Украины подало в парламент законодательные правки по вопросам мобилизации и прохождения военной службы.