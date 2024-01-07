Артиллерист из "Волков Да Винчи" высказался о мобилизации в Украине и предупредил об опасности

По словам воина, мобилизация очень нужна, потому что бойцов становится меньше и тех людей, которые есть сейчас на фронте, нужно заменять. Через несколько месяцев они вернутся в армию. Однако им нужен отдых.

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Всем мужчинам, которым исполнилось 18 лет во время мобилизации в Украине нужно прийти в ТЦК и СП и встать на учет. Это не означает, что сразу всех отправят на фронт. Однако необходимо мобилизоваться, чтобы не потерять страну. Об этом сказал артиллерист батальона "Волков Да Винчи" — "Бас" в эксклюзивном интервью для TSN.UA

По словам бойца, Украина может капитулировать, если грамотно не провести мобилизацию.

"Возможно, в нашем прогрессивном мире это смешно прозвучит, но "Будь мужиком!" Ты же свою семью оберегаешь (...) Сделай свой вклад", — обратился боец к украинцам.

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Он добавил, что люди на передовой устают, зато погибают.

Комментарий о мобилизации см. от 57:42 мин. видео

"Грубо говоря, есть вот эта линия фронта, прослойка оборонительная и где-то там наступательная на территории Украины. Здесь у нас враги — здесь у нас наша ненька, которая является относительно мирной. И можно ожидать, что когда вот эта прослойка сотрется, россияне спокойно заходят во все города. И ты или ждешь этого, или что-то с этим делаешь", — добавил Бас.

На фоне обсуждения мотивации для защиты своей земли боец призвал вспомнить Вторую мировую войну.

"Классика войны в том, что проигрывает одна или другая сторона. И проигрыш заключается в капитуляции. Или капитулируем мы, или капитулирует Россия. И вопрос: кто видит сейчас, что мы движемся к капитуляции России? Я сомневаюсь. Все эти люди, которые сейчас дома сидят, они хотят капитулировать?" — пояснил "Бас".

Между тем в НБУ заявили, что готовы принять участие в обсуждении законопроекта о мобилизации в Украине . 25 декабря Правительство Украины подало в парламент законодательные правки по вопросам мобилизации и прохождения военной службы.

Напомним, что в законопроекте №10378 о мобилизации, который Кабинет министров внес на рассмотрение в Раду, предлагается ужесточить наказание за уклонение от службы. В частности, речь идет о штрафах от 8 500 до 17 тысяч гривен.