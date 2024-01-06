"Оптимальный вариант решения": глава НБУ о блокировке карт уклонистам (видео)

В НБУ заявили, что готовы принять участие в обсуждении законопроекта о мобилизации.

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Вопрос мобилизации не входит в зону компетенции Национального банка Украины, но в НБУ изучили законопроект о мобилизации. Об этом 6 января заявил глава НБУ Андрей Пышный.

25 декабря Правительство Украины подало в парламент законодательные правки по вопросам мобилизации и прохождения военной службы. Документ вводит ряд финансовых ограничений для тех, кто уклоняется от призыва. Среди прочего, такие лица могут потерять доступ к своим банковским счетам. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что в НБУ приняли к сведению этот законопроект.

"Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями. Сейчас вопрос мобилизации не входит в зону компетенции Нацбанка. Это — проблематика правительства, Министверства обороны и Генерального штаба. В случае необходимости — а она, скорее всего, возникнет, потому что законопроект содержит некоторые пункты, — мы примем участие в дискуссии. И я убежден, что это выведет нас на оптимальный вариант решения и формулировки законопроекта", — заявил глава Нацбанка.

Напомним, что в законопроекте №10378 о мобилизации, который Кабинет министров внес на рассмотрение в Раду, предлагается ужесточить наказание за уклонение от службы. В частности, речь идет о штрафах от 8 500 до 17 тысяч гривен.

Также в законопроекте №10378 о мобилизации фигурируют граждане Украины мужского пола, которые сейчас находятся за рубежом. По словам депутата Егора Чернева, для пополнения украинского войска необходимо ввести больше "мотивационных мер", которые не будут сказываться на экономике.