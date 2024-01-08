Мобилизация в Украине: аналитик ответил, сколько на самом деле нужно призвать людей

По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, противник не прекращает набирать людей на фронт, поэтому украинцам также нужно ускорить этот процесс.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой повестки могут получить военнообязанные граждане от 18 до 60 лет. Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, сколько на самом деле людей нужно еще призвать.

По его словам, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо мобилизовать примерно 500 тысяч человек не совсем отвечает действительности. В реальности этого может оказаться мало.

"Смотрим на масштаб мобилизации у врагов, и "зеркалим", если не точное количество, то по крайней мере порядок величин должен быть прежним. В течение 2023-го армия РФ пополнилась полумиллионом контрактников, к тому осенью 2022-го они набрали 450 тысяч мобилизованных. Набор в России продолжается", — заявил Евгений Дикий.

Соответственно, продолжает бывший командир роты батальона "Айдар", у противника больше человеческого ресурса, нежели у украинцев. В то же время мнение о том, что сколько бы украинцев не было бы мобилизовано в ряды ВСУ, это все равно не поможет — заблуждение.

"Этот аргумент, который выглядит логичным и неотразимым, на самом деле выстроен на ложном предположении. Он имел смысл, если бы за каждого убитого врага мы теряли по одному своему бойцу. Зато реально наши потери значительно меньше вражеских", — продолжил Евгений Дикий.

Евгений Дикий поделился нюансами мобилизации в ВСУ Фото: Скриншот Евгений Дикий поделился нюансами мобилизации в ВСУ Фото: Скриншот Евгений Дикий поделился нюансами мобилизации в ВСУ Фото: Скриншот

Напомним, 7 января сообщалось, что артиллерист из "Волков Да Винчи" высказался о мобилизации в Украине и предупредил об опасности. По словам воина, мобилизация очень нужна, потому что бойцов становится меньше и тех людей, которые есть сейчас на фронте, нужно заменять. Через несколько месяцев они вернутся в армию. Однако им нужен отдых.