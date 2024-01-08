Мобілізація в Україні: аналітик відповів, скільки насправді потрібно призвати людей

За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, противник не припиняє набирати людей на фронт, тож українцям також потрібно прискорити цей процес.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої повістки можуть отримати військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років. Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів, скільки насправді людей потрібно ще призвати.

За його словами, заява президента України Володимира Зеленського про те, що необхідно мобілізувати приблизно 500 тисяч осіб, не зовсім відповідає дійсності. У реальності цього може виявитися замало.

"Дивимось на масштаб мобілізації у ворогів, і "дзеркалимо", якщо не точна кількість, то принаймні порядок величин має бути тим самим. Впродовж 2023 армія РФ поповнилась півмільйоном контрактників, до того восени 2022 вони набрали 450 тисяч мобілізованих. Набір у Росії триває", — заявив Євген Дикий.

Відповідно, продовжує колишній командир роти батальйону "Айдар", у противника більше людського ресурсу, ніж в українців. Водночас думка про те, що скільки б українців не було б мобілізовано до лав ЗСУ, це однаково не допоможе, — хибне твердження.

"Цей аргумент, який виглядає логічним і непереборним, насправді побудований на хибному припущенні. Він мав би сенс, якби за кожного вбитого ворога ми втрачали по одному своєму бійцю. Натомість реально наші втрати значно менші за ворожі", — продовжив Євген Дикий.

Євген Дикий поділився нюансами мобілізації до ЗСУ Фото: Скриншот Євген Дикий поділився нюансами мобілізації до ЗСУ Фото: Скриншот Євген Дикий поділився нюансами мобілізації до ЗСУ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що артилерист із "Вовків Да Вінчі" висловився про мобілізацію в Україні та попередив про небезпеку. За словами воїна, мобілізація дуже потрібна, бо бійців стає менше і тих людей, які є зараз на фронті, потрібно замінювати. Через кілька місяців вони повернуться в армію. Однак їм потрібен відпочинок.