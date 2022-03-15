Іспанія заарештувала яхту друга Путіна за $140 мільйонів

Раніше Сергій Чемезов висловлював упевненість у перемозі Росії над Україною, незважаючи на санкції.

Влада Іспанії заарештувала 85-метрову яхту російського олігарха Сергія Чемезова, колишнього офіцера КДБ, який очолює державну корпорацію "Ростех". Про це повідомили джерела Reuters.

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Вартість заарештованого суда — 140 млн доларів. Яхта пришвартована в порту Барселони.

"Сьогодні ми затримали яхту, яка належить одному з головних олігархів. Ми говоримо про яхту, вартість якої, за нашими оцінками, становить 140 мільйонів доларів", — сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і додав, що її планують заарештувати.

У Барселоні також перебувають ще дві яхти російських олігархів, які поки що не потрапили під санкції, передає Marine Traffic. Яхта Чемезова перебувала у Барселоні з 9 лютого на ремонті на верфі MB92.

Прапори, під якими ходить судно — Сент-Вінсента та Гренадін. Як свідчать дані Pandora Papers, яхта зареєстрована на падчерку олігарха Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Джерело в іспанському уряді повідомило журналістам, що яхта буде заарештованою, поки влада підтвердить її право власності, і чи є вона у списку санкцій.

У список санкцій США та ЄС олігарх потрапив у 2014 році, Великобританія ввела проти нього обмеження у 2020 році. Причина в обох випадках анексія Криму Росією. У березні США й Австралія повторно внесли Чемезова до списків санкцій. Обмеження з боку Штатів були спрямовані проти падчерки Чемезова, а також його дружини та сина.

Бізнесмена не виявилося в останньому європейському списку санкцій, але найближчими днями має бути оприлюднено четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомлялося, ще один російський олігарх Роман Абрамович перегнав свою яхту Solaris з Іспанії в Чорногорію, щоб уникнути арешту судна.

Також Фокус писав про решту яхт російських багатіїв, які вже заарештували або за якими триває стеження.