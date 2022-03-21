Окончательные компромиссы с Россией украинцы будут выбирать на референдуме, — Зеленский

По словам президента Украины, всенародный опрос даст ответ на те или иные форматы компромиссов со страной-агрессором.

Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию "Суспільне".

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По словам гаранта, референдум затронет вопросы гарантий безопасности, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма. Президент добавил, что Украину не берут в НАТО из-за страха перед Россией, а нашей стране в таком случае нужны другие гарантии безопасности:

"Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО – ред.), потому что боятся Россию. И нам надо успокоиться, сказать что, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс".

Как пишет "Суспільне", по словам президента Зеленского в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства:

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", — отметил президент.

Как заявил украинский президент в интервью "Суспільному", ни украинцы, ни действующая власть не соглашаться выполнять ультиматумы, которые выдвигает Россия на официальных переговорах. Он предупредил, что все условия Кремля для прекращения полномасштабной войны могут быть выполнены, если оккупанты уничтожат весь украинский народ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предупреждал, что неудачные переговоры с Владимиром Путиным могут привести к Третьей мировой войне. По его словам, без двухсторонней встречи главы Украины и России не смогут прекратить полномасштабную войну и гибель мирных жителей.