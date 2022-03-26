У Росії шукають винних військових командирів у провалі "спецоперації" в Україні та звільняють їх, — Арестович
Зміна військового керівництва в Росії вигідна Україні, каже радник голови ОП, оскільки послаблюватиме позиції ворога.
У Росії шукають винних військових командирів у провалі "спецоперації в Україні" та звільняють їх. Це лише вигідно українській армії, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону на каналі "1+1".
За його словами, усунення військового керівництва РФ із досвідом призведе до того, що російська армія ще більше ослабне. Адже гідної заміни досвідченим командирам за два дні не знайдеш.
"Пошуки винних" — це формальні ознаки того, що вони самі розуміють, що провалилися. По-друге, зняття командирів, які провалилися і мають певний досвід, і постановка на командування тих людей, які такого досвіду не мають, це послаблюватиме позиції ворога", – сказав Арестович.
Радник глави ОП нагадав, що, за попередньою інформацією, у міністра оборони Росії Сергія Шойгу інфаркт. Ще в Росії зняли командувача 6-ї армії та нібито 1-ї танкової армії.
"Ми тут, на полі бою, а вони там – завдяки внутрішнім репресіям. І це дуже добре для нас", – наголосив Арестович.
Нагадаємо, напередодні про звільнення військово-політичного керівництва в РФ уже говорив секретар РНБО Олексій Данілов.
Як відомо, за даними російських журналістів, міністр оборони РФ Сергій Шойгу може мати проблеми із серцем.