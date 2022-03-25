У Росії звільняють військово-політичне керівництво через провали в Україні, — Данілов

За словами секретаря РНБО, російська загроза нікуди не зникла. При цьому в Кремлі планують переформатувати військове керівництво.

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов розповів, що всередині Кремля є досить напружена ситуація через провали на війні в Україні. За його словами, зараз у Росії почали звільняти частину генералів, решту українські військові "звільняють" вантажем 200. Про це він повідомив в ефірі марафону національних телеканалів.

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"Зараз з'ясовують стосунки всередині військово-політичного керівництва РФ. Там досить напружена ситуація, вони доводять, що не були винні в тому, що не взяли Київ за 4 дні, як вони рапортували перед своїм фюрером. Зараз там звільняють частину генералів, а іншу частину наші збройні сили звільняють вантажем 200", — заявив Данілов.

Однак, секретар РНБО додав, що загроза від Росії не зникла. За його словами, у Кремлі переформатуватимуть своє військове керівництво. Данілов додав, що зараз українська армія перейшла в успішний контрнаступ на деяких ділянках лінії фронту.

"Є звільнені населені пункти на території Київської області, є чітке розуміння, що відбувається на Харківщині", — додав глава відомства.

Крім того, Олексій Данілов заявив, що в Росії почалися цивільні процеси, тому що було вбито понад 15 тисяч російських військових. Матері загиблих починають звертатися до різних інститутів, і там дедалі більше проривається інформація про реальну картину того, що відбувається на території України.

"Та брехня, яка постійно поширювалася на території РФ, починає потихеньку зникати", — сказав він.

Нагадаємо, 25 березня в Міноборони Росії повідомили, що планують повністю окупувати Донбас. Крім того, у Кремлі не виключають наступ на оточені російською армією українські міста.

Колишній командир проросійських бойовиків Ігор Гіркін заявив, що Росія з перших днів вторгнення не досягла стратегічних успіхів в Україні. За його словами, повномасштабна війна може поховати Росію.