В России увольняют военно-политическое руководство из-за провалов в Украине, — Данилов

По словам секретаря СНБО, российская угроза никуда не пропала. При этом в Кремле планируют переформатировать военное руководство.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал, что внутри Кремля довольно напряженная ситуация из-за провалов на войне в Украине. По его словам, сейчас в России начали увольнять часть генералов, остальную часть украинские военные "увольняют" грузом 200. Об этом он сообщил в эфире марафона национальных телеканалов.

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"Сейчас выясняются отношения внутри военно-политического руководства РФ. Там довольно напряженная ситуация, они доказывают, что не были виновны в том, что не взяли Киев за 4 дня, как они рапортовали перед своим фюрером. Сейчас там увольняют часть генералов, ну а другую часть наши вооруженные силы увольняют грузом 200", — заявил Данилов.

Однако секретарь СНБО добавил, что угроза от России не пропала. По его словам, в Кремле будут переформатировать свое военное руководство. Данилов добавил, что сейчас украинская армия перешла в успешное контрнаступление на некоторых участках линии фронта.

"Есть освобожденные населенные пункты на территории Киевской области, есть четкое понимание, что происходит в Харьковской области", — добавил глава ведомства.

Кроме того, Алексей Данилов заявил, что внутри России начались гражданские процессы. Потому что было убито свыше 15 тысяч российских военных. Матери погибших начинают обращаться в разные институты и там все больше прорывается информация о реальной картине того, что происходит на территории Украины.

"Та ложь, которая постоянно распространялась на территории РФ, начинает потихоньку исчезать" — сказал он.

Напомним, 25 марта в Минобороны России сообщили, что планируют полностью оккупировать Донбасс. Кроме того, в Кремле не исключают наступление на окруженные российской армией украинские города.

Бывший командир пророссийских боевиков Игорь Гиркин заявил, что Россия с первых дней вторжения не достигла стратегических успехов в Украине. По его словам, полномасштабная война может похоронить Россию.