В России ищут виновных военных командиров в провале "спецоперации" в Украине и увольняют их, — Арестович

Смена военного руководства в России выгодна Украине, говорит советник главы ОП, поскольку будет ослаблять позиции врага.

В России ищут виновных военных командиров в провале "спецоперации в Украине" и увольняют их. Это — только выгодно украинской армии, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона на канале "1+1".

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По его словам, устранение военного руководства РФ с опытом приведет к тому, что российская армия еще больше ослабнет. Ведь достойную замену опытным командирам за два дня не найдешь.

"Поиски виновных" – это формальные признаки того, что они сами понимают, что провалились. Во-вторых, снятие командиров, которые провалились, которые имеют определенный опыт, и постановка на командование тех людей, которые такого опыта не имеют, это будет ослаблять позиции врага", – сказал Арестович.

Советник главы ОП напомнил, что, по предварительной информации, у министра обороны России Сергея Шойгу инфаркт. Еще в России сняли командующего 6-й армии и якобы 1-й танковой армии.

"Мы здесь, на поле боя, а они там – благодаря внутренним репрессиям. И это очень хорошо для нас", – отметил Арестович.

Напомним, накануне об увольнении военно-политического руководства в РФ уже говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как известно, по данным российских журналистов, министр обороны РФ Сергей Шойгу может испытывать проблемы с сердцем.