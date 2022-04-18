Уничтожены около 20,6 тыс. солдат и почти 800 танков: свежие данные потерь ВС РФ от Генштаба ВСУ

ВСУ успешно ликвидируют артиллерийские системы и самолеты врага. С первого дня полномасштабной войны украинские военные подбили почти 150 российских вертолетов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили около 20,6 тыс. российских солдат и более 790 танков. Статистику потерь ВС РФ во время войны опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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С 24 февраля по 17 апреля подразделения ВСУ ликвидировали:

790 танков; (+17 за сутки),

2041 боевых бронированных машин (+39),

381 артиллерийскую систему (+5),

130 реактивных систем залпового огня (+3),

1487 единиц автомобильной техники (+16),

76 цистерн с топливом,

27 единиц спецтехники,

8 катеров/кораблей,

4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

По данным Генштаба, ВСУ успешно сбивают боевую авиацию и беспилотники врага. С первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ уничтожены:

167 самолетов (+2),

147 вертолетов,

155 беспилотников оперативно-тактического уровня (+7),

67 средств ПВО (+1).

Точные данные о потерях армии РФ уточняются, подчеркнул Генштаб.

[ + – ] ВСУ успешно уничтожают авиацию врага

Следует отметить, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что за время войны с Россией погибли от 2,5 до 3 тыс. украинских военных.

Минобороны РФ приводит другие данные о потерях, 25 марта военные чиновники заявили, что погибших россиян в Украине насчитывается 1351 человек, еще 3 825 получили ранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля рассказал о "значительных потерях" ВС РФ в Украине. Позже Песков хотел оправдаться и говорил, что его "неправильно поняли". Пресс-секретарь Кремля утверждает, что война в Украине – это не "унижение для России".