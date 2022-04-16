Война с Россией: Зеленский назвал число погибших и раненых солдат ВСУ (видео)

Реальный подсчет потерь украинских военных осложнен из-за высокой интенсивности боев и оккупации некоторых районов. По оценке президента Украины, в рядах ВС РФ почти в 10 раз больше погибших.

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За время полномасштабной войны с Россией, по официальным данным, погибли от 2,5 до 3 тыс. украинских военных. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

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По его словам, около 10 тыс. украинских военнослужащих ранены и "трудно сказать, сколько из них выживет". У захватчиков солдат погибло существенно больше — 19-20 тыс. человек, добавил Зеленский.

Количество погибших среди гражданских сложнее подсчитать, поскольку некоторые районы страны заблокировали ВС РФ.

[ + – ] Зеленский говорит о потерях в рядах ВСУ с 3:27

"На юге нашей страны, блокируются поселки и города — Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, и район на востоке, где Волноваха. Мы просто не знаем, сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что все украинцы "хотят драться, но нужно сделать все возможное, чтобы война с Россией не стала бесконечной".

"Чем дольше она будет, тем больше мы потеряем", – заключил он.

Группа независимых исследователей Oryx с начала полномасштабной войны в Украине задокументировала у РФ 2899 потерь в военной технике.

Следует отметить, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Первый раз за время полномасштабной войны с РФ Зеленский озвучил потери в рядах ВСУ 12 марта. В тот день он говорил о 1,3 тыс. убитых украинских военных и более 12 тыс. – российских. Глава государства заявлял, что радоваться смерти врагов – "не его мировоззрение".

Напомним, что 15 апреля Генштаб ВСУ оценил потери российских войск на уровне около 20 тыс. военных. Эти данные – приблизительные и уточняются, так как подсчет потерь противника усложняется высокой интенсивностью боев.

Российское издание "Комсомольская правда" 20 марта со ссылкой на представителя Минобороны России Игоря Конашенкова написало, что войска РФ с начала полномасштабной войны с Украиной убитыми потеряли 9861 военнослужащего. Позже этот материал удалили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому каналу Sky News 7 апреля признал, что российские войска понесли в Украине "значительные" потери.