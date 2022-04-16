Війна з Росією: Зеленський назвав кількість загиблих і поранених солдатів ЗСУ (відео)

Реальний підрахунок втрат українських військових ускладнений через високу інтенсивність боїв і окупацію деяких районів. За оцінкою президента України, у лавах ЗС РФ майже в 10 разів більше загиблих.

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За час повномасштабної війни з Росією, за офіційними даними, загинули від 2,5 до 3 тис. українських військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

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За його словами, близько 10 тис. українських військовослужбовців поранено, і "важко сказати, скільки з них виживе". У загарбників солдатів загинуло значно більше — 19-20 тис. людей, додав Зеленський.

Кількість загиблих серед цивільних найважче підрахувати, оскільки деякі райони країни заблокували ЗС РФ.

[ + – ] Зеленський говорить про втрати в лавах ЗСУ з 3:27

"На півдні нашої країни блокують селища та міста — Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід, і район на сході, де Волноваха. Ми просто не знаємо, скільки людей загинуло в тій зоні, яка заблокована", — сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що всі українці "хочуть битися, але треба зробити все можливе, щоб війна з Росією не стала нескінченною".

"Чим довше вона буде, тим більше ми втратимо", — сказав він.

Група незалежних дослідників Oryx від початку повномасштабної війни в Україні задокументувала в РФ 2899 втрат у військовій техніці.

Слід зазначити, що загальні бойові втрати включають убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно у 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото й відеозйомки.

Перший раз за час повномасштабної війни з РФ Зеленський озвучив втрати в лавах ЗСУ 12 березня. Того дня він говорив про 1,3 тис. убитих українських військових і понад 12 тис. – російських. Глава держави заявляв, що радіти смерті ворогів – "не його світогляд".

Нагадаємо, що 15 квітня Генштаб ЗСУ оцінив втрати російських військ на рівні близько 20 тис. військових. Ці дані – приблизні й уточнюються, оскільки підрахунок втрат противника ускладнюється високою інтенсивністю боїв.

Російське видання "Комсомольська правда" 20 березня з посиланням на представника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова написало, що війська РФ з початку повномасштабної війни з Україною вбитими втратили 9861 військовослужбовця. Пізніше цей матеріал видалили.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю британському каналу Sky News 7 квітня визнав, що російські війська зазнали в Україні "значних" втрат.