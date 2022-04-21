Кримський і донбаський сценарій для півдня України — пояснення експерта

Незважаючи на вивішування російських прапорів, РФ не заявляє про свій намір включити до складу РФ Херсонську, Запорізьку області, а намагається провести фейковий референдум і проголосити якусь "херсонську народну республіку".

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"Можна говорити, що те, що відбувається на окупованих територіях Херсонської, Запорізької областей, частково схоже на кримський сценарій", — говорить аналітик "КримSOS" Євген Ярошенко в коментарі Фокусу.

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По-перше, Херсонська область, як і Кримський півострів, перебувають під окупацією російської армії. І там, і там російські військові разом із іншими силовиками повністю контролюють суспільно-політичне життя.

По-друге, в таких умовах і в Криму відбувалися, і відбуваються на Херсонщині масові воєнні злочини і, можливо, навіть злочини проти людяності на адресу людей, які не згодні з приходом окупаційної адміністрації. Йдеться про насильницькі зникнення. Наприклад, у Криму за вісім років окупації, за даними "КримSOS", зафіксовано 44 випадки насильницьких зникнень. Близько половини з них припали якраз на період встановлення окупаційного режиму. І жертвами були проукраїнські активісти, котрі виходили на акції протесту проти окупантів. Подібне відбувається і в Херсонській області, Запорізькій області, Приазов'ї, інших областях, куди дійшов "російський світ". Тільки кількість затриманих у рази більша.

По-третє, як у Криму, так і в новоокупованих областях на півдні України спостерігається тенденція до масового переселення. Спочатку видавлювали всіх незгодних і активних, а потім привозили своїх громадян. За сім років, за оцінками експертів, у Крим Росія перевезла від пів мільйона до мільйона громадян. "Існує ризик, що якщо Росії вдасться утримати контроль над Херсонською та іншими областями, то може статися заселення громадян Росії чи колаборантів із Криму для того, щоб підтримувати окупаційну адміністрацію, встановити лояльніший склад населення", — каже Ярошенко.

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Крім того, можна говорити, що Росія діє за донбаським сценарієм. І там, і там процес окупації відбувався внаслідок високоінтенсивних бойових дій. Тобто ЗСУ, тероборона, інші силові структури чинили запеклий опір окупантам.

Незважаючи на вивішування російських прапорів, РФ не заявляє про свій намір включити в склад РФ Херсонську, Запорізьку області, а намагається провести фейковий референдум і проголосити якусь "херсонську народну республіку". "Ми спостерігаємо окупацію через проксі-сили без формальної анексії, як і було в ОРДЛО", — пояснює Ярошенко.

Нагадаємо, Кремль планує провести "референдум" і на окупованих територіях Харківської області після захоплення всього регіону.