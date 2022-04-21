Крымский и донбасский сценарий для юга Украины – пояснения эксперта

Несмотря на вывешивание российских флагов РФ не заявляет о своем намерении включить в состав РФ Херсонскую, Запорожскую области, а пытается провести фейковый референдум и провозгласить некую "херсонскую народную республику".

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"Можно говорить, что происходящее на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской областей отчасти похоже на крымский сценарий", — говорит аналитик "КрымSOS" Евгений Ярошенко в комментарии Фокусу.

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Во-первых, Херсонская область, как и Крымский полуостров, находятся под оккупацией русской армии. И там, и там российские военные вместе с другими силовиками полностью контролируют общественно-политическую жизнь.

Во-вторых, в таких условиях и в Крыму происходили, и происходят на Херсонщине массовые военные преступления и, возможно, даже преступления против человечности в адрес людей, не согласных с приходом оккупационной администрации. Речь идет о насильственных исчезновениях. Например, в Крыму за восемь лет оккупации, по данным Крым SOS, зафиксировано 44 случая насильственных исчезновений. Около половины из них пришлись как раз на период установления оккупационного режима. И жертвами были проукраинские активисты, выходившие на акции протеста против оккупантов. Подобное происходит и в Херсонской области, Запорожской области, Приазовье, в других областях, куда дошел "русский мир". Только количество задержанных в разы больше.

В-третьих, как и в Крыму, так и в новооккупированых областях на юге Украины наблюдается тенденция к массовому переселению. Сначала выдавливали всех несогласных и активных, а после привозили своих граждан. За семь лет, по оценкам экспертов, в Крым Россия перевезла от полумиллиона до миллиона своих граждан. "Существует риск, что если России удастся удержать контроль над Херсонской и другими областями, то может произойти заселение граждан России или коллаборантов из Крыма для того, чтобы поддерживать оккупационную администрацию, установить более лояльный состав населения", – говорит Ярошенко.

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Кроме того, можно говорить, что Россия действует по донбасскому сценарию. И там, и там процесс оккупации происходил в результате высокоинтенсивных боевых действий. То есть ВСУ, тероборона, другие силовые структуры оказывали ожесточенное сопротивление оккупантам.

Несмотря на вывешивание российских флагов РФ не заявляет о своем намерении включить в состав РФ Херсонскую, Запорожскую области, а пытается провести фейковый референдум и провозгласить некую "херсонскую народную республику". "Мы наблюдаем оккупацию через прокси-силы без формальной аннексии, как и было в ОРДЛО", — поясняет Ярошенко.

Напомним, Кремль планирует провести "референдум" и на оккупированных территориях Харьковской области после захвата всего региона.