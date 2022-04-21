Арестович дав три поради тим, кого намагаються мобілізувати окупанти (відео)

Після проголошення нових "народних республік" на території України окупанти почнуть мобілізацію українців у свою армію, переконаний Олексій Арестович. Він дав поради, як цього уникнути.

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Стотисячне угруповання російських військ не в змозі контролювати фронт довжиною майже 1 тис. км, тому і йде підготовка до проведення так званого "референдуму" для проголошення "Херсонської народної республіки", — заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, росіянам це потрібно, щоб набирати до складу своїх військ мешканців окупованих територій.

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Наші співвітчизники, над якими нависла загроза примусової мобілізації, на думку Арестовича, мають три виходи.

"Перший — ховатися, як не дивно це звучить. Другий — залишати окуповані території, поки це можливо. Третій — якщо вас призвуть, переходьте на наш бік зі зброєю в руках, ви будете для нас героями, які змогли зробити складний вибір у складній ситуації. Будемо разом бити ворога", — сказав радник голови ОП.

Як раніше писав Фокус, росіяни планують провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в цьому й полягає головна мета проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. ФСБ планує кинути "мобілізованих" українців штурмувати позиції ЗСУ на гарячих ділянках фронту на контролі загороджувальних загонів.

"Фактично це спроба знищити Україну руками українців", — констатують у ГУР.