Арестович дал три совета тем, кого пытаются мобилизовать оккупанты (видео)

После провозглашения новых "народных республик" на территории Украины оккупанты начнут мобилизацию украинцев в свою армию, уверен Алексей Арестович. Он дал советы, как этого избежать.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Стотысячная группировка российских войск не в состоянии контролировать фронт протяженностью почти в 1 тыс. км, поэтому и идет подготовка к проведению так называемого "референдума" для провозглашения "Херсонской народной республики", — заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, россиянам это нужно, чтобы набирать в состав своих войск жителей оккупированных территорий.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

У наших соотечественников, над которыми нависла угроза принудительной мобилизации, по мнению Арестовича, есть три выхода.

"Первый — прятаться, как ни странно это звучит. Второй — покидать оккупированные территории, пока это возможно. Третий — если вас призовут, переходите на нашу сторону с оружием в руках, вы будете для нас героями, которые смогли сделать сложный выбор в сложной обстановке. Будем вместе бить врага", — сказал советник главы ОП.

Как ранее писал Фокус, россияне планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в этом и заключается главная цель проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. ФСБ планирует бросить "мобилизованных" украинцев штурмовать позиции ВСУ на горячих участках фронта на под контролем заградительных отрядов.

"Фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев", — констатируют в ГУР.