"Вчіться правильно вимовляти слово Україна": Подоляк висміяв військову пропаганду РФ

Радник глави Офісу Президента пояснив, чому ЗС РФ не зможуть реалізувати заявлений план окупації південної частини України для просування до Придністров'я.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В Офісі Президента України відреагували на заяву російських військових щодо створення сухопутного коридору до невизнаної Придністровської молдавської республіки. Відповідний пост у своєму Telegram-каналі опублікував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Перше. Безумовно, всі подібні експансіоністські плани і сценарії ми прекрасно знаємо. І наші ЗСУ виразно висловляться з цього приводу. Друге. Даний суб'єкт Міннекаєв публічно офіційно підтвердив замисел групи російських товаришів на вчинення воєнних злочинів з масовими вбивствами мирних громадян. Третє. Всю цю "армію Росії" разом з Росгвардією як офіційних карателів на дух не переносять на всій території України, яка тимчасово перебуває під окупацією. І тому там у карателів явно вже горить земля під ногами. І четверте. "Визволителі Придністров'я", учіться правильно вимовляти слово "Україна". Воно з багатьох, у кого поки що російський паспорт, сильно і боляче зіб'є всю криваву пиху", — написав Подоляк.

Що за Міннекаєв і що він говорив?

Напередодні заступник командувача Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв заявив, що Москва у межах другого етапу війни в Україні має намір повністю захопити територію Донбасу та "пробити" своїм військовим сухопутний коридор у Придністров'ї.

За його словами, подібні дії дозволять "вплинути на життєво важливі об'єкти української економіки". При цьому аргументом дій окупантів Росії він аргументував "утиском російськомовного населення".

Нагадаємо, що крилаті ракети повітряно-космічних сил РФ комплектуються 80-річною електронікою. За даними ГУР Міноборони України, у сучасних модифікаціях російської ракети Х-55, як і раніше, використовується радянська електроніка. Тому основна маса снарядів не досягає своїх цілей.

Раніше Фокус повідомляв, що в окупованому Енергодарі російська армія збирає паспортні дані місцевих мешканців. Російські військові обіцяють городянам по 10 тис. рублів. Однак особисті дані можуть використовуватись під час псевдореферендуму.