ЗСУ відбили штурм ЗС РФ під Ізюмом: знищено 6 одиниць техніки (фото, відео)

Під час атаки "лоб у лоб" окупанти втратили три танки й стільки ж БМП. А втрати особового складу становили 50 осіб.

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У п'ятницю, 22 квітня, ЗС РФ спробували прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України в районі Ізюму. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив блогер, волонтер Роман Донік.

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За його словами, спроба прориву позицій ЗСУ була вдень у районі населеного пункту Вірнопілля Ізюмського району.

Донік наголосив, що під час атаки "лоб у лоб" брала участь одна з механізованих рот ЗС РФ, яку прикривали танки.

"Або на забій їх кинули, або щось задумали й передумали. Не ясно. Після запеклого бою атаку відбито", — продовжив волонтер у своєму мікроблозі.

[ + – ] Підрозділи ЗСУ відбили атаку ЗС РФ під Ізюмом

За словами Доніка, підрозділам ЗСУ, які тримають оборону на Ізюмському напрямку, вдалося знищити три ворожі танки та три бойові машини піхоти. За підсумками спроби прориву позицій української армії втрати особового складу ЗС РФ становлять близько 50 осіб, зокрема санітарні.

"Фрагмент мозаїки битви за Донбас", — підсумував Донік у своїй публікації.

[ + – ] Підрозділи ЗСУ відбили атаку ЗС РФ під Ізюмом

Крім того, волонтер Роман Донік опублікував кадри знищення трьох російських танків у районі Ізюма. В ліквідації бойової техніки ЗС РФ брали участь бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Три танки — три влучення", — заявив голос за кадром, знімаючи знищену російську техніку на Ізюмському напрямку.

[ + – ] Бійці 93-го ОМБр знищили три танки ЗС РФ під Ізюмом

Нагадаємо, 22 квітня ЗС РФ завдали артилерійського удару по Лиману, який розташований біля кордону з Харківською областю. Під ворожий обстріл потрапила Донецька обласна травматологічна лікарня. За даними Донецької ОВА, ЗС РФ обстріляли медустанову з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Також повідомляли, що 21 квітня під Ізюмом збили російський літак Су-34.