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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ обстріляли травматологічну лікарню в Лимані (фото)

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Через пряме влучання снарядів будівля лікарні спалахнула, про жертв поки не повідомляється.

Сьогодні російські військові обстріляли Донецьку обласну травматологічну лікарню, яка після 2014 року розташована в Лимані. Про це повідомляє Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації.

За його словами, будівлю обстріляли із систем залпового вогню "Ураган". Через пряме влучання снарядів у лікарні почалася пожежа, також постраждали житлові будинки по сусідству.

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Будівля травматологічної лікарні після обстрілу

Рятувальники та піротехніки вже погасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети.

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Пошкодження лікарні після обстрілу

Донецький науково-дослідний інститут травматології та ортопедії знову відкрився у капітально відремонтованій будівлі залізничної лікарні в Лимані 8 квітня 2015 року. В інституті травматології та ортопедії працює приблизно двісті осіб.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська обстріляли Слов'янськ. За словами мера, ворог використав касетні бомби.

Раніше Фокус писав про те, що основні напрямки ударів окупантів — Слов'янськ, Барвінкове, Рубіжне, Лисичанськ і Маріуполь.