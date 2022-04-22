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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ обстреляли травматологическую больницу в Лимане (фото)

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Из-за прямого попадания снарядов здание больницы загорелось, о жертвах пока не сообщается.

Сегодня российские военные обстреляли Донецкую областную травматологическую больницу, после 2014 года расположенную в Лимане. Об этом сообщает Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации.

По его словам, здание обстреляли из систем залпового огня "Ураган". Из-за прямого попадания снарядов в больнице начался пожар, также пострадали жилые дома по соседству.

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Здание травматологической больницы после обстрела

Спасатели и пиротехники уже погасили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы.

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Повреждения больницы после обстрела

Донецкий научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии заново открылся в капитально отремонтированном здании железнодорожной больнице в Лимане 8 апреля 2015 г. В институте травматологии и ортопедии работает около двухсот человек.

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Напомним, сегодня ночью российские войска обстреляли Славянск. По словам мэра, враг использовал кассетные бомбы.

Ранее Фокус писал о том, что основные направления ударов оккупантов — Славянск, Барвинково, Рубежное, Лисичанск и Мариуполь.