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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Збиття літака РФ під Харковом: глава ОВА розкрив подробиці

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Російський винищувач Су-34, зс рф,
Фото: Вики | Російський винищувач Су-34

Олег Синєгубов підтвердив, що бійці ЗСУ збили ворожий Су-34 у районі Ізюму. Також чиновник додав, що зараз там точаться бої.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що над Ізюмським районом українській армії вдалося збити ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляють у Telegram-каналі глави ОВА.

"Російський винищувач ліквідували на Ізюмщині, де зараз точаться бої з окупантами. Дякую ЗСУ!" — написав він.

Зі свого боку військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади в Донецькій області збили броньований штурмовик Су-25. Повідомляють, що постріл із ПЗРК Stinger знищив так званий безсмертний Су-25 "Грач".

Боєць Січеславської бригади із ПЗРК
Боєць Січеславської бригади із ПЗРК

"На цьому не зупиняємось, сезон полювання на російську техніку триває. Переможемо! Слава Україні!" — написали бійці бригади ВДВ у соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв, що опубліковано відео збиття російського Су-34. Пілотам вдалося катапультуватися, на записі видно два парашути в небі.