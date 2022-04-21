UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Крушение самолета РФ под Харьковом: глава ОВА раскрыл подробности

9878
Российский истребитель Су-34, вс рф,
Фото: Вики | Российский истребитель Су-34.

Олег Синегубов подтвердил, что бойцы ВСУ сбили вражеский Су-34 в районе Изюма. Также чиновник добавил, что сейчас там продолжаются бои.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что над Изюмским районом области украинской армии удалось сбить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ОВА.

"Российский истребитель ликвидировали на Изюмщине, где сейчас продолжаются бои с оккупантами. Спасибо ВСУ!" — написал он.

В свою очередь, военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады в Донецкой области сбили бронированный штурмовик Су-25. Сообщается, что выстрел из ПЗРК Stinger уничтожил так называемый бессмертный Су-25 "Грач".

Боец Сечеславской бригады с ПЗРК.
Боец Сечеславской бригады с ПЗРК.

"На этом не останавливаемся, сезон охоты на российскую технику продолжается. Победим! Слава Украине!" — написали бойцы бригады ВДВ в соцсети.

Ранее Фокус сообщал, что опубликовано видео сбитого российского Су-34. Пилотам удалось катапультироваться, на записи видны два парашюта в небе.