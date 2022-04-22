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ВСУ отбили штурм ВС РФ под Изюмом: уничтожены 6 единиц техники (фото, видео)

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Бойцы 93-й ОМБр уничтожили три танка ВС РФ под Изюмом

В ходе атаки "лоб в лоб" оккупанты потеряли три танка и столько же БМП. А потери личного состава составили 50 человек.

В пятницу, 22 апреля, ВС РФ попытались прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины в районе Изюма. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил блогер, волонтер Роман Доник.

По его словам, попытка прорыва позиций ВСУ была днем в районе населенного пункта Вернополье Изюмского района.

Доник подчеркнул, что в ходе атаки "лоб в лоб" участвовала одна из механизированных рот ВС РФ, которую прикрывали танки.

"Или на убой их бросили, или что-то задумали, и передумали. Не ясно. После ожесточенного боя атака отбита", — продолжил волонтер в своем микроблоге.

Вернополье атака штурм оккупанты танки ВСУ ВС РФ вторжение Изюм
Подразделения ВСУ отбили атаку ВС РФ под Изюмом

По словам Доника, подразделениям ВСУ, которые держат оборону на Изюмском направлении, удалось уничтожить три вражеские танки и три боевые машины пехоты. По итогам попытки прорыва позиций украинской армии потери личного состава ВС РФ составляют около 50 человек, в том числе санитарные.

"Фрагмент мозаики битвы за Донбасс", — подытожил Доник в своей публикации.

Вернополье атака штурм оккупанты танки ВСУ ВС РФ вторжение Изюм
Подразделения ВСУ отбили атаку ВС РФ под Изюмом

Помимо этого, волонтер Роман Доник опубликовал кадры уничтожения трех российских танков в районе Изюма. В ликвидации боевой техники ВС РФ участвовали бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Три танка — три попадания", — заявил голос за кадром, снимания уничтоженую российскую технику на Изюмском направлении.

Бойцы 93-й ОМБр уничтожили три танка ВС РФ под Изюмом

Напомним, 22 апреля ВС РФ нанесли артиллерийский удар по Лиману, который расположен возле границы с Харьковской областью. Под вражеский обстрел попала Донецкая областная травматологическая больница. По данным Донецкой ОВА, ВС РФ обстреляли медучреждение из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Также сообщалось, что 21 апреля под Изюмом был сбит российский самолет Су-34.