Ксения Собчак считает, что россияне скоро вернуться из эмиграции домой

Собчак прокомментировала пост Моргенштерна о том, что он хочет вернуться в Россию, но боится за свою безопасность.

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Российская телеведущая Ксения Собчак предположила, что совсем скоро из эмиграции начнут возвращаться все те, кто покинул Россию с начала полномасштабной войны в Украине и понял, что эмиграция и отпуск — не одно и то же. Об этом знаменитость написала у себя в Telegram.

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Собчак прокомментировала пост репера Моргенштерна о том, что шоумену тяжело жить за границей и он хочет вернуться домой, но боится за собственную безопасность. По мнению телеведущей, за границей много тех, кто хочет домой.

"У кого-то уже кончились деньги и в фейсбуке огромное количество "сломался компьютер/телефон/собираю на помощь беженцам", люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке, просто попали в ловушку ситуации",— написала Собчак.

Журналистка добавила, что некоторым людям, которые покинули страну, возвращаться просто некуда, так как они отдали свои съемные квартиры, а денег на новую аренду нет, с друзьями поссорились и остановиться негде. По мнению телеведущей, которая и сама уезжала из России в Израиль, где, по информации СМИ, получила гражданство, в эмиграции не было смысла, так как внутри страны все в порядке, а цены, если и поднялись, то пока не догнали европейские.

Как известно, с начала полномасштабной войны в Украине Россия усилила репрессии внутри страны, из-за чего многие знаменитости захотели уехать. Некоторые не смогли адаптироваться за границей и решили вернуться домой, из-за чего в Госдуме РФ их назвали предателями и предложили россиянам бойкотировать концерты таких звезд.

Фокус также писал о том, что Ксения Собчак не так давно вернулась в Россию. В начале марта она улетела с сыном Платоном, по словам телеведущей, в запланированный отпуск.