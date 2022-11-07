Відрізали по коліно: військовому блогеру Пєгову ампутували праву ногу (фото)

Російський пропагандист заявив, що втрачену ногу вирощують співробітники інституту цитології та генетики Сибірського відділення РАН із його стовбурових клітин.

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Російський пропагандист та засновник Telegram-каналу з військовою тематикою WarGonzo Семен Пєгов, який нібито підірвався на протипіхотній міні "Пелюсток", написав про те, що йому ампутували ногу.

У своїй публікації Пєгов вирішив зіронізувати, тому написав, що втрачену кінцівку йому повернуть генетики Російської академії наук.

"Так, мені справді відрізали ногу, але саме зараз її вирощують співробітники інституту цитології та генетики Сибірського відділення РАН з моїх стовбурових клітин і обіцяють виростити протягом місяця", — заявив Пєгов.

Іншої інформації про свою травму пропагандист не надав, але на опублікованому фото помітно, що йому ампутували праву ногу по коліно.

Чи використовує ЗСУ протипіхотні міни

У грудні 1997 року представники 122 країн підписали Оттавську конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та їх знищення. Україна бере участь у конвенції з 2005 року, а Росія досі її не підписала.

Заборона на використання в конфліктах протипіхотних мін пов'язана з тим, що вони становлять небезпеку цивільному населенню. У тексті Оттавської конвенції йдеться про те, що такі міни "вбивають і калічать сотні людей, головним чином безневинних і беззахисних цивільних осіб, і в першу чергу дітей".

Попри звинувачення російської сторони у використанні ЗСУ забороненого озброєння, зокрема протипіхотних мін "Пелюсток", генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація не має конкретних даних з другого питання.

"Єдине, що ми завжди говоримо — захист цивільних осіб є основним елементом у будь-якому конфлікті й всі сторони повинні утримуватися від дій, які наражають на небезпеку життя мирного населення", — зазначив генсек.

Нагадаємо, 23 жовтня Пєгов потрапив до шпиталю після поранення під тимчасово окупованим Донецьком, де він нібито "виконував роботу". За його словами, під час оперативного відходу із зони обстрілу він краєм черевика зачепив ймовірно протипіхотну міну ПФМ-1 "Пелюсток".

Головне управління розвідки Міноброони України опублікувало заяву про те, що російські окупаційні війська використовують для мінування місцевості заборонені міжнародною Конвенцією міни. Серед них ПФМ-1 "Пелюсток", ПОМ-2, ПМН-2, МОН-50 та ОЗМ-72.