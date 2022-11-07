Отрезали по колено: военному блогеру Пегову ампутировали правую ногу (фото)

Российский пропагандист заявил, что потерянную ногу выращивают сотрудники института цитологии и генетики СО РАН из его стволовых клеток.

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Российский пропагандист и основатель Telegram-канала с военной тематикой WarGonzo Семен Пегов, который якобы подорвался на противопехотной мине "Лепесток", написал о том, что ему ампутировали ногу.

В своей публикации Пегов решил сыронизировать, поэтому написал, что потерянную конечность ему вернут генетики из Российской академии наук.

"Да, мне действительно отрезали ногу, но прямо сейчас ее выращивают сотрудники института цитологии и генетики СО РАН из моих стволовых клеток и обещают вырастить в течение месяца", — заявил Пегов.

Другой информации о своей травме пропагандист не предоставил, но на опубликованном фото заметно, что ему ампутировали правую ногу по колено.

Использует ли ВСУ противопехотные мины

В декабре 1997 года представители 122 стран подписали Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. При этом Украина участвует в конвенции с 2005 года, а Россия до сих пор ее не подписала.

Запрет на использование в конфликтах противопехотных мин связан с тем, что они представляют опасность гражданскому населению. В тексте Оттавской конвенции говорится что такие мины "убивают и калечат сотни людей, главным образом невинных и беззащитных гражданских лиц, и в первую очередь детей".

Несмотря на обвинения российской стороны в использовании ВСУ запрещенного вооружения, в том числе противопехотных мин "Лепесток", генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация не обладает конкретными данными по второму вопросу.

"Единственное, что мы всегда говорим — защита гражданских лиц является основополагающим элементом в любом конфликте и все стороны должны воздерживаться от действий, которые подвергают опасности жизнь мирного населения", — отметил генсек.

Напомним, 23 октября Пегов попал в госпиталь после ранения под временно оккупированном Донецком, где он якобы "выполнял работу". По его словам, во время оперативного отхода из зоны обстрела он краем ботинка зацепил предположительно противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток".

Между тем Главное управление разведки Миноброоны Украины опубликовало заявление о том, что российские оккупационные войска используют для минирования местности запрещенные международной Конвенцией мины. Среди них ПФМ-1 "Лепесток", ПОМ-2, ПМН-2, МОН-50 и ОЗМ-72.