Оккупанты устанавливают запрещенные Конвенцией мины за линией фронта, - разведка

По информации разведки, пророссийские боевики оборудуют новые позиции, оснащая их макетами техники и вооружения, а также минируют местность вокруг.

Главное управление разведки Миноброоны сообщает в Facebook, что российские оккупационные формирования наращивают оборудование своих позиций как на передовых позициях, так и в тылу.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вместе с оборудованием новых позиций, оснащая их макетами техники и вооружения, оккупанты минируют местность в тыловых районах недалеко от линии разграничения.

Пророссийские боевики используют для минирования позиций противотанковые и противопехотные мины:

ПФМ-1

ПОМ-2

ПМН-2

МОН-50

ОЗМ-72

Все эти мины запрещены международной Конвенцией, которую не ратифицировала Россия.

В мире действует Оттавская конвенция, которая запрещает применять, накапливать, производить и передавать противопехотные мины. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей.

[ + – ] Мина ПФМ-1 Фото: Википедия

[ + – ] ОЗМ-72 Фото: скриншот

"Указанные действия российских оккупационных войск создают дополнительную опасность для гражданского населения, которое проживает на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областях", — указывают в публикации.

Напомним, согласно данным ГУР МО, оккупанты усиливают вербовку в свои формирования, распространяя агитационные материалы на улицах временно оккупированных городов.

Командующий Силами спецопераций Григорий Галаган заявил, что каждая область должна быть готова к вторжению России.