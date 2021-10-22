Оккупанты устанавливают запрещенные Конвенцией мины за линией фронта, - разведка
По информации разведки, пророссийские боевики оборудуют новые позиции, оснащая их макетами техники и вооружения, а также минируют местность вокруг.
Главное управление разведки Миноброоны сообщает в Facebook, что российские оккупационные формирования наращивают оборудование своих позиций как на передовых позициях, так и в тылу.
Вместе с оборудованием новых позиций, оснащая их макетами техники и вооружения, оккупанты минируют местность в тыловых районах недалеко от линии разграничения.
Пророссийские боевики используют для минирования позиций противотанковые и противопехотные мины:
- ПФМ-1
- ПОМ-2
- ПМН-2
- МОН-50
- ОЗМ-72
Все эти мины запрещены международной Конвенцией, которую не ратифицировала Россия.
В мире действует Оттавская конвенция, которая запрещает применять, накапливать, производить и передавать противопехотные мины. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей.
"Указанные действия российских оккупационных войск создают дополнительную опасность для гражданского населения, которое проживает на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областях", — указывают в публикации.
Напомним, согласно данным ГУР МО, оккупанты усиливают вербовку в свои формирования, распространяя агитационные материалы на улицах временно оккупированных городов.
Командующий Силами спецопераций Григорий Галаган заявил, что каждая область должна быть готова к вторжению России.