"Каждая область должна быть готова к вторжению РФ", - командующий Сил спецопераций (видео)

По словам генерал-майора Григория Галагана, ССО — ключевой род войск, который ответственен за подготовку и организацию движения сопротивления во время войны.

Командующий Силами специальных операций, генерал-майор Григорий Галаган в интервью для Украинского центра безопасности и сотрудничества заявил, что каждая область Украины должна быть готова к вероятному вторжению России.

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По словам Галагана, именно Силы спецопераций являются ключевым родом войск, отвественным за подготовку и организацию движения сопротивления. Спецназовцы вправе организовывать как само движение, так и проводить определенные мероприятия во время войны.

"Тем более у нас почти 130 районов по новому районированию и отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области: и в тех, которые не является оккупированными и в тех, которые находятся под оккупацией", — рассказал командующий ССО.

Помимо организации движения сопротивления Силы спецоперацией принимают участие в национальном воспитании. Для этого проводятся занятия с молодежью и теробороной. Военные также организовывают спортивные мероприятия с детьми, а также берут кураторство над детскими учреждениями, например, детскими лагерями.

Напомним, оккупанты обстреляли жилой сектор под Верхнеторецком, используя 40-мм гранату из ВОГ-25.

Отметим, что Владимир Зеленский также не исключает полномасштабной войны с РФ, заявляя, что 2014 год был шагов в эту сторону.