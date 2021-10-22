"Кожна область повинна бути готова до вторгнення РФ", — командувач Сил спецоперацій (відео)

За словами генерал-майора Григорія Галагана, ССО — ключовий рід військ, який відповідальний за підготовку та організацію руху опору під час війни.

Командувач Силами спеціальних операцій, генерал-майор Григорій Галаган в інтерв'ю для Українського центру безпеки і співробітництва заявив, що кожна область України має бути готова до ймовірного вторгнення Росії.

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За словами Галагана, саме Сили спецоперацій є ключовим родом військ, відповідальним за підготовку та організацію руху опору. Спецназівці вправі організовувати як сам рух, так і проводити певні заходи під час війни.

"Тим більше в нас майже 130 районів за новим районуванням і відсутність загрози вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Ми повинні бути готові, в кожній області: і в тих, які не є окупованими і в тих, які знаходяться під окупацією", — розповів командувач ССО.

Крім організації руху опору Сили спецоперацією беруть участь у національному вихованні. Для цього проводяться заняття з молоддю і теробороною. Військові також організовують спортивні заходи з дітьми, а також беруть кураторство над дитячими установами, наприклад, дитячими таборами.

Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий сектор під Верхньоторецьким, використовуючи 40-мм гранату з ВОГ-25.

Зазначимо, що Володимир Зеленський також не заперечує можливість повномасштабної війни з РФ, заявляючи, що 2014 рік був кроком у цю сторону.